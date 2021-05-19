За сутки в Украине сделали более 19 тыс. COVID-прививок

Фото из открытых источников

Больше всего прививок сделали препаратом Covishield

За минувшие сутки, 19 мая, в Украине сделали 19 088 прививок от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, накануне первую дозу получили 9 016 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 10 072 человек. Так за предыдущие сутки привито:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

Новости по теме: Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе

Как отмечается, с начала вакцинальной кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили первую дозу - 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек (из них 2 человек получили 1 дозу за границей). За весь период было привито:

вакциной Covishield – 484 439 человек,

вакциной CoronaVac – 83 108 человек,

вакциной Comirnaty – 56 861 человек,

вакциной AstraZeneca - 332 940 человек.

Напомним, по состоянию на утро 19 мая в Украине лабораторно подтверждены 2 165 233 случая коронавирусной болезни COVID-19, за прошедшие сутки заболели 5 138 человек.



