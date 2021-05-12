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За сутки в Украине резко возросло количество прививок второй дозой COVID-вакцины

Фото из открытых источников

В то же время в некоторых областях не провели еще ни одной прививки второй дозой

За минувшие сутки, 11 мая, в Украине существенно увеличились темпы прививок второй дозой вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Как отмечается, накануне вакцинировали второй дозой в 11 областях:

  • Днепропетровской - 464;
  • Винницкой-341;
  • Львовской-150;
  • Николаевской-138;
  • Сумской -79;
  • Хмельницкой - 35;
  • Черкасской-17;
  • Киевской-4;
  • Черниговской - 3;
  • Запорожской и Житомирской - по 1.

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Всего с начала вакцинальной кампании вторую дозу получили 1 928 человек. В то же время в ряде регионов еще ни одно лицо не было вакцинировано второй дозой: Луганская, Одесская, Херсонская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Ровенская области.

Как отмечается, за вчера первую дозу вакцины получил 17 031 человек, а за весь период кампании первой дозой провакцинировали уже 882 619 человек.

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Напомним, накануне в Украине зафиксировали 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за все время пандемии заболели 2 129 073 лица. 

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