За сутки в Украине резко возросло количество прививок второй дозой COVID-вакцины
В то же время в некоторых областях не провели еще ни одной прививки второй дозой
За минувшие сутки, 11 мая, в Украине существенно увеличились темпы прививок второй дозой вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Как отмечается, накануне вакцинировали второй дозой в 11 областях:
- Днепропетровской - 464;
- Винницкой-341;
- Львовской-150;
- Николаевской-138;
- Сумской -79;
- Хмельницкой - 35;
- Черкасской-17;
- Киевской-4;
- Черниговской - 3;
- Запорожской и Житомирской - по 1.
Всего с начала вакцинальной кампании вторую дозу получили 1 928 человек. В то же время в ряде регионов еще ни одно лицо не было вакцинировано второй дозой: Луганская, Одесская, Херсонская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Ровенская области.
Как отмечается, за вчера первую дозу вакцины получил 17 031 человек, а за весь период кампании первой дозой провакцинировали уже 882 619 человек.
Напомним, накануне в Украине зафиксировали 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за все время пандемии заболели 2 129 073 лица.