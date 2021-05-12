За сутки в Украине резко возросло количество прививок второй дозой COVID-вакцины

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В то же время в некоторых областях не провели еще ни одной прививки второй дозой

За минувшие сутки, 11 мая, в Украине существенно увеличились темпы прививок второй дозой вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Как отмечается, накануне вакцинировали второй дозой в 11 областях:

Днепропетровской - 464;

Винницкой-341;

Львовской-150;

Николаевской-138;

Сумской -79;

Хмельницкой - 35;

Черкасской-17;

Киевской-4;

Черниговской - 3;

Запорожской и Житомирской - по 1.

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Всего с начала вакцинальной кампании вторую дозу получили 1 928 человек. В то же время в ряде регионов еще ни одно лицо не было вакцинировано второй дозой: Луганская, Одесская, Херсонская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Ровенская области.

Как отмечается, за вчера первую дозу вакцины получил 17 031 человек, а за весь период кампании первой дозой провакцинировали уже 882 619 человек.

Напомним, накануне в Украине зафиксировали 4538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за все время пандемии заболели 2 129 073 лица.