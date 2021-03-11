За сутки в Украине подтвердили 9084 новых случаев COVID-19, выздоровели – 5330 человек
Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 853
По состоянию на утро 11 марта в Украине подтверждены 1 425 522 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 9084 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"9084 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 4 250 человек, летальных исходов – 262, выздоровели – 5 330 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 1 425 522 человека, выздоровели – 1 210 246 человек, летальных случаев – 27 685", - говорится в сообщении.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине прививки против коронавируса сделали более 23,5 тысячи людей. За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).