За сутки в Украине подтвердили 9084 новых случаев COVID-19, выздоровели – 5330 человек

Фото из открытых источников

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 853

По состоянию на утро 11 марта в Украине подтверждены 1 425 522 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 9084 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"9084 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 4 250 человек, летальных исходов – 262, выздоровели – 5 330 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 425 522 человека, выздоровели – 1 210 246 человек, летальных случаев – 27 685", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

Ранее сообщалось, что в Украине прививки против коронавируса сделали более 23,5 тысячи людей. За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).