За сутки в Украине подтвердили 4 182 новых случая коронавируса COVID-19

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За минувшие сутки было осуществлено 49 600 тестирований

По состоянию на утро 23 февраля в Украине подтверждены 1 311 844 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 182 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 252 ребенка и 219 медработников, 1 236 человек были госпитализированы. Также зарегистрированы 153 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), м. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

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Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 128 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 58 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 224 случая;

Запорожская область – 159 случаев;

Ивано-Франковская область – 716 случаев;

Киевская область – 196 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 92 случая;

Одесская область – 159 случаев;

Полтавская область – 113 случаев;

Ровенская область – 107 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 468 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 будет бесплатной для всех желающих.