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За сутки в Украине подтвердили 4 182 новых случая коронавируса COVID-19

Фото из открытых источников

За минувшие сутки было осуществлено 49 600 тестирований

По состоянию на утро 23 февраля в Украине подтверждены 1 311 844 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 182 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Согласно сообщению, накануне заболели 252 ребенка и 219 медработников, 1 236 человек были госпитализированы. Также зарегистрированы 153 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), м. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

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Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 454 случая;
  • Винницкая область – 243 случая;
  • Волынская область – 128 случаев;
  • Днепропетровская область – 126 случаев;
  • Донецкая область – 58 случаев;
  • Житомирская область – 67 случаев;
  • Закарпатская область – 224 случая;
  • Запорожская область – 159 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 716 случаев;
  • Киевская область – 196 случаев;
  • Кировоградская область – 19 случаев;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Львовская область – 197 случаев;
  • Николаевская область – 92 случая;
  • Одесская область – 159 случаев;
  • Полтавская область – 113 случаев;
  • Ровенская область – 107 случаев;
  • Сумская область – 42 случая;
  • Тернопольская область – 107 случаев;
  • Харьковская область – 188 случаев;
  • Херсонская область – 8 случаев;
  • Хмельницкая область – 118 случаев;
  • Черкасская область – 140 случаев;
  • Черновицкая область – 468 случаев;
  • Черниговская область – 6 случаев.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 будет бесплатной для всех желающих. 

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