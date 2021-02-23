За сутки в Украине подтвердили 4 182 новых случая коронавируса COVID-19
За минувшие сутки было осуществлено 49 600 тестирований
По состоянию на утро 23 февраля в Украине подтверждены 1 311 844 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 182 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 252 ребенка и 219 медработников, 1 236 человек были госпитализированы. Также зарегистрированы 153 летальных случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), м. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 454 случая;
- Винницкая область – 243 случая;
- Волынская область – 128 случаев;
- Днепропетровская область – 126 случаев;
- Донецкая область – 58 случаев;
- Житомирская область – 67 случаев;
- Закарпатская область – 224 случая;
- Запорожская область – 159 случаев;
- Ивано-Франковская область – 716 случаев;
- Киевская область – 196 случаев;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 197 случаев;
- Николаевская область – 92 случая;
- Одесская область – 159 случаев;
- Полтавская область – 113 случаев;
- Ровенская область – 107 случаев;
- Сумская область – 42 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 188 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 118 случаев;
- Черкасская область – 140 случаев;
- Черновицкая область – 468 случаев;
- Черниговская область – 6 случаев.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 будет бесплатной для всех желающих.