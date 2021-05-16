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За сутки в Украине подтвердили 3 620 новых случаев COVID-19, 133 человека умерли

Фото из открытых источников

За сутки осуществили 38 911 тестирований

По состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 2 153 864 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 620 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо

Согласно сообщению, накануне заболели 172 ребенка и 60 медработников, 2 208 человек госпитализировали, 133 человека умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

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Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев-137 случаев;
  • Винницкая область-62 случая;
  • Волынская область-100 случаев;
  • Днепропетровская область – 530 случаев;
  • Донецкая область-260 случаев;
  • Житомирская область-126 случаев;
  • Закарпатская область-22 случая;
  • Запорожская область-115 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 87 случаев;
  • Киевская область - 277 случаев;
  • Кировоградская область-49 случаев;
  • Луганская область-21 случай;
  • Львовская область-113 случаев;
  • Николаевская область-131 случай;
  • Одесская область-231 случай;
  • Полтавская область-90 случаев;
  • Ровенская область-115 случаев;
  • Сумская область-172 случая;
  • Тернопольская область-118 случаев;
  • Харьковская область-182 случая;
  • Херсонская область-194 случая;
  • Хмельницкая область-138 случаев;
  • Черкасская область-106 случаев;
  • Черновицкая область-74 случая;
  • Черниговская область - 170 случаев.

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Напомним, накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период.

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