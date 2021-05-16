За сутки в Украине подтвердили 3 620 новых случаев COVID-19, 133 человека умерли
За сутки осуществили 38 911 тестирований
По состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 2 153 864 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 620 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
Согласно сообщению, накануне заболели 172 ребенка и 60 медработников, 2 208 человек госпитализировали, 133 человека умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев-137 случаев;
- Винницкая область-62 случая;
- Волынская область-100 случаев;
- Днепропетровская область – 530 случаев;
- Донецкая область-260 случаев;
- Житомирская область-126 случаев;
- Закарпатская область-22 случая;
- Запорожская область-115 случаев;
- Ивано-Франковская область – 87 случаев;
- Киевская область - 277 случаев;
- Кировоградская область-49 случаев;
- Луганская область-21 случай;
- Львовская область-113 случаев;
- Николаевская область-131 случай;
- Одесская область-231 случай;
- Полтавская область-90 случаев;
- Ровенская область-115 случаев;
- Сумская область-172 случая;
- Тернопольская область-118 случаев;
- Харьковская область-182 случая;
- Херсонская область-194 случая;
- Хмельницкая область-138 случаев;
- Черкасская область-106 случаев;
- Черновицкая область-74 случая;
- Черниговская область - 170 случаев.
Напомним, накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период.