За сутки в Украине подтвердили 3 620 новых случаев COVID-19, 133 человека умерли

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За сутки осуществили 38 911 тестирований

По состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 2 153 864 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 620 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно сообщению, накануне заболели 172 ребенка и 60 медработников, 2 208 человек госпитализировали, 133 человека умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Как отмечается, сейчас количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев-137 случаев;

Винницкая область-62 случая;

Волынская область-100 случаев;

Днепропетровская область – 530 случаев;

Донецкая область-260 случаев;

Житомирская область-126 случаев;

Закарпатская область-22 случая;

Запорожская область-115 случаев;

Ивано-Франковская область – 87 случаев;

Киевская область - 277 случаев;

Кировоградская область-49 случаев;

Луганская область-21 случай;

Львовская область-113 случаев;

Николаевская область-131 случай;

Одесская область-231 случай;

Полтавская область-90 случаев;

Ровенская область-115 случаев;

Сумская область-172 случая;

Тернопольская область-118 случаев;

Харьковская область-182 случая;

Херсонская область-194 случая;

Хмельницкая область-138 случаев;

Черкасская область-106 случаев;

Черновицкая область-74 случая;

Черниговская область - 170 случаев.

Напомним, накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период.