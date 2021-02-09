За сутки в Украине обнаружили 2656 новых случаев COVID-19, еще более 8,8 тыс. человек выздоровели

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Было проведено 30 901 тестирование

По состоянию на утро 9 февраля в Украине зафиксировано 1 249 646 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2656 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус Инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 157 детей и 229 медработников, в больницы попали 865 человек, 127 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), м. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев-243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область-58 случаев;

Днепропетровская область-71 случай;

Донецкая область-59 случаев;

Житомирская область-17 случаев;

Закарпатская область-276 случаев;

Запорожская область-164 случая;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область-90 случаев;

Кировоградская область-20 случаев;

Луганская область-49 случаев;

Львовская область-97 случаев;

Николаевская область-57 случаев;

Одесская область-90 случаев;

Полтавская область-72 случая;

Ровенская область-86 случаев;

Сумская область-26 случаев;

Тернопольская область-51 случай;

Харьковская область-124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область-31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область-194 случая;

Черниговская область-7 случаев.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцине от коронавируса до конца 2021 года.