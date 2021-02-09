За сутки в Украине обнаружили 2656 новых случаев COVID-19, еще более 8,8 тыс. человек выздоровели
Было проведено 30 901 тестирование
По состоянию на утро 9 февраля в Украине зафиксировано 1 249 646 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2656 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус Инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 157 детей и 229 медработников, в больницы попали 865 человек, 127 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), м. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев-243 случая;
- Винницкая область - 47 случаев;
- Волынская область-58 случаев;
- Днепропетровская область-71 случай;
- Донецкая область-59 случаев;
- Житомирская область-17 случаев;
- Закарпатская область-276 случаев;
- Запорожская область-164 случая;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область-90 случаев;
- Кировоградская область-20 случаев;
- Луганская область-49 случаев;
- Львовская область-97 случаев;
- Николаевская область-57 случаев;
- Одесская область-90 случаев;
- Полтавская область-72 случая;
- Ровенская область-86 случаев;
- Сумская область-26 случаев;
- Тернопольская область-51 случай;
- Харьковская область-124 случая;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область-31 случай;
- Черкасская область - 150 случаев;
- Черновицкая область-194 случая;
- Черниговская область-7 случаев.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцине от коронавируса до конца 2021 года.