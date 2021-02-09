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За сутки в Украине обнаружили 2656 новых случаев COVID-19, еще более 8,8 тыс. человек выздоровели

Фото из открытых источников

Было проведено 30 901 тестирование

По состоянию на утро 9 февраля в Украине зафиксировано 1 249 646 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 2656 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус Инфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 157 детей и 229 медработников, в больницы попали 865 человек, 127 человек умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), м. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев-243 случая;
  • Винницкая область - 47 случаев;
  • Волынская область-58 случаев;
  • Днепропетровская область-71 случай;
  • Донецкая область-59 случаев;
  • Житомирская область-17 случаев;
  • Закарпатская область-276 случаев;
  • Запорожская область-164 случая;
  • Ивано-Франковская область – 525 случаев;
  • Киевская область-90 случаев;
  • Кировоградская область-20 случаев;
  • Луганская область-49 случаев;
  • Львовская область-97 случаев;
  • Николаевская область-57 случаев;
  • Одесская область-90 случаев;
  • Полтавская область-72 случая;
  • Ровенская область-86 случаев;
  • Сумская область-26 случаев;
  • Тернопольская область-51 случай;
  • Харьковская область-124 случая;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область-31 случай;
  • Черкасская область - 150 случаев;
  • Черновицкая область-194 случая;
  • Черниговская область-7 случаев.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцине от коронавируса до конца 2021 года. 

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