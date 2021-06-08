За сутки в Украине обнаружили 1,6 тыс. случаев коронавируса COVID-19

Иллюстративное фото

За сутки осуществили 57 556 тестирований

По состоянию на утро 8 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 216 654 новых случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1602 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 94 медработника, 483 человека были госпитализированы, 118 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 700 случаев;

Винницкая область – 24 случая;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 92 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 79 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 59 случаев;

Николаевская область – 65 случаев;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 59 случаев;

Ровенская область – 55 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 66 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 33 случая;

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 23 случая;

Черниговская область – 8 случаев.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что в Украине с начала вакцинальной кампании было утилизировано 742 дозы вакцины против COVID-19.