За сутки в Украине обнаружили 1,6 тыс. случаев коронавируса COVID-19
За сутки осуществили 57 556 тестирований
По состоянию на утро 8 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 216 654 новых случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1602 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 94 медработника, 483 человека были госпитализированы, 118 человек скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 700 случаев;
- Винницкая область – 24 случая;
- Волынская область – 26 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 73 случая;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 92 случая;
- Ивано-Франковская область – 12 случаев;
- Киевская область – 79 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 59 случаев;
- Николаевская область – 65 случаев;
- Одесская область – 27 случаев;
- Полтавская область – 59 случаев;
- Ровенская область – 55 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 66 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 33 случая;
- Черкасская область – 40 случаев;
- Черновицкая область – 23 случая;
- Черниговская область – 8 случаев.
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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что в Украине с начала вакцинальной кампании было утилизировано 742 дозы вакцины против COVID-19.