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За сутки в Украине обнаружили 1,6 тыс. случаев коронавируса COVID-19

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За сутки осуществили 57 556 тестирований

По состоянию на утро 8 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 216 654 новых случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1602 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 94 медработника, 483 человека были госпитализированы, 118 человек скончались. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 700 случаев;
  • Винницкая область – 24 случая;
  • Волынская область – 26 случаев;
  • Днепропетровская область – 60 случаев;
  • Донецкая область – 73 случая;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 14 случаев;
  • Запорожская область – 92 случая;
  • Ивано-Франковская область – 12 случаев;
  • Киевская область – 79 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Львовская область – 59 случаев;
  • Николаевская область – 65 случаев;
  • Одесская область – 27 случаев;
  • Полтавская область – 59 случаев;
  • Ровенская область – 55 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 14 случаев;
  • Харьковская область – 66 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 33 случая;
  • Черкасская область – 40 случаев;
  • Черновицкая область – 23 случая;
  • Черниговская область – 8 случаев.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что в Украине с начала вакцинальной кампании было утилизировано 742 дозы вакцины против COVID-19

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