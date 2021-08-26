За сутки в Украине более 1,5 тысячи новых случаев COVID-19

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 264

По состоянию на 26 августа в Украине подтвердили 2 278 171 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"1581 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 августа 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 464 человека, летальных исходов – 45, выздоровели – 1269 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 278 171 человек, выздоровели – 2 203 429 человек, летальных случаев – 53 566", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161) и Одесской (119) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 264 случая;

Винницкая область - 46 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 79 случаев;

Донецкая область - 161 случай;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область - 56 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 93 случая;

Львовская область - 40 случаев;

Николаевская область - 34 случая;

Одесская область - 119 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 48 случаев;

Харьковская область - 105 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 48 случаев;

Черкасская область - 35 случаев;

Черновицкая область - 81 случай;

Черниговская область - 57 случаев.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что делать тесты на антитела к коронавирусу чтобы узнать, есть ли у человека иммунная защита от него, не имеет смысла. Результаты тестов на антитела не позволяют сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.