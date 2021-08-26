За сутки в Украине более 1,5 тысячи новых случаев COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 264
По состоянию на 26 августа в Украине подтвердили 2 278 171 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"1581 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 августа 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 464 человека, летальных исходов – 45, выздоровели – 1269 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 278 171 человек, выздоровели – 2 203 429 человек, летальных случаев – 53 566", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161) и Одесской (119) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 264 случая;
Винницкая область - 46 случаев;
Волынская область - 16 случаев;
Днепропетровская область - 79 случаев;
Донецкая область - 161 случай;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область - 56 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 93 случая;
Львовская область - 40 случаев;
Николаевская область - 34 случая;
Одесская область - 119 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 41 случай;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 48 случаев;
Харьковская область - 105 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 48 случаев;
Черкасская область - 35 случаев;
Черновицкая область - 81 случай;
Черниговская область - 57 случаев.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что делать тесты на антитела к коронавирусу чтобы узнать, есть ли у человека иммунная защита от него, не имеет смысла. Результаты тестов на антитела не позволяют сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.