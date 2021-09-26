За сутки в Украине 4647 новых зафиксированных случаев коронавируса COVID-19
В частности, за вчера заболели 448 детей и 57 медработников
По состоянию на утро 26 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 392 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 4647. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"4647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 сентября 2021 года. В частности, заболели 448 детей и 57 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 325 человек, летальных исходов – 69, выздоровели - 983 человека.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек, выздоровели – 2 244 192 человека, летальных случаев – 55 626", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611) и Днепропетровской (506) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 226 случаев;
Винницкая область - 103 случая;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 506 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 16 случаев;
Запорожская область - 202 случая;
Ивано-Франковская область - 144 случая;
Киевская область - 132 случая;
Кировоградская область - 35 случаев;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 226 случаев;
Николаевская область - 105 случаев;
Одесская область - 331 случай;
Полтавская область - 43 случая;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 178 случаев;
Тернопольская область - 234 случая;
Харьковская область - 611 случаев;
Херсонская область - 222 случая;
Хмельницкая область - 217 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 253 случая;
Черниговская область - 121 случай.
Напомним, по прогнозам ученых, во время пика новой волны коронавируса заболеваемость в стране может составлять 15-18 тысяч случаев за сутки. В то же время, угасание волны ожидается в конце 2021 года.