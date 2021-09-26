За сутки в Украине 4647 новых зафиксированных случаев коронавируса COVID-19

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В частности, за вчера заболели 448 детей и 57 медработников

По состоянию на утро 26 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 392 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 4647. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"4647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 сентября 2021 года. В частности, заболели 448 детей и 57 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 325 человек, летальных исходов – 69, выздоровели - 983 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек, выздоровели – 2 244 192 человека, летальных случаев – 55 626", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611) и Днепропетровской (506) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 226 случаев;

Винницкая область - 103 случая;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 506 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 16 случаев;

Запорожская область - 202 случая;

Ивано-Франковская область - 144 случая;

Киевская область - 132 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 226 случаев;

Николаевская область - 105 случаев;

Одесская область - 331 случай;

Полтавская область - 43 случая;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 178 случаев;

Тернопольская область - 234 случая;

Харьковская область - 611 случаев;

Херсонская область - 222 случая;

Хмельницкая область - 217 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 253 случая;

Черниговская область - 121 случай.

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Напомним, по прогнозам ученых, во время пика новой волны коронавируса заболеваемость в стране может составлять 15-18 тысяч случаев за сутки. В то же время, угасание волны ожидается в конце 2021 года.