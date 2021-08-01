За сутки прививки от коронавируса получили более 68 тысяч человек

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Всего проведено 5 594 703 прививки от COVID-19

За минувшие сутки, 31 июля, в Украине вакцинировали от коронавирусной болезни COVID-19 68 499 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированные - 22 902 человека. В течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки и 319 центров вакцинации.

Известно, что с начала вакцинальной кампании в целом привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу – 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сделали заявление о вакцинации от коронавируса COVID-19 беременных и подчеркнули, что прививка для таких женщин является абсолютно безопасной.