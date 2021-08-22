За сутки прививки от COVID-19 получили более 66 тыс. человек

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Всего проведено 8 165 319 прививок

За минувшие сутки, 21 августа, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 66 173 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, одну дозу получили 24 348 человек, полностью иммунизированные - 41 825 человек. В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки; а также 368 центров вакцинации.

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Известно, что большинство людей получили прививки вакцинами Pfizer (25 057) и Moderna (20 034). Кроме этого, использовали препараты CoronaVac (17 448) и AstraZeneca (3 634).

Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировано 2274561 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки - 1003.