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За сутки прививки от COVID-19 получили 120 тыс. украинцев

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Всего проведено 7 823 001 прививку

За минувшие сутки, 18 августа, прививку от коронавируса COVID-19 получили 120 004 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Согласно сообщению, одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек. В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки, а также 326 центров вакцинации.

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Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). 

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Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации населения должны работать в выходные и в праздничные дни.

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