За прошлый месяц в Украине выявили более 1,5 тыс. новых случаев туберкулеза

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Сейчас болезнь можно обнаружить, пройдя онлайн тестирование

В Украине за октябрь обнаружили более полутора тысяч новых случаев туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"В октябре 2021 года в Украине зарегистрировали 1554 случая туберкулеза: 1 211 новых случаев заболевания; 240 пациентов с рецидивом; 18 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва; 66 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного; 14 других случаев; 5 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения", - говорится в сообщении.

Всего за октябрь месяц от туберкулеза лечились 12 658 человек.

При этом, в ЦОС отмечают, что тестирование на туберкулез можно пройти онлайн https://tbtest.phc.org.ua/ или обратиться к своему семейному врачу. Также у него можно получить направление уже на молекулярное исследование по выявлению туберкулеза. А в случае дополнительной необходимости врач направит на флюорографию, КТ, УЗИ, МРТ.

В частности в случае выявления в анализах микобактерии туберкулеза семейный врач направляет пациента к фтизиатру. В то же время, пациент должен выполнять все рекомендации врача и соблюдать режим лечения.

Статистика по заболеваемости туберкулезом за октябрь Центр общественного здоровья Украины

Как сообщалось ранее, в Украине может вдвое увеличиться смертность от туберкулеза из-за сходства симптомов с коронавирусом.

По словам экспертов, пациенты, обращаясь к врачу, должны внимательно следить за состоянием своего здоровья, ведь некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи: повышенная температура тела; длительный кашель; слабость.