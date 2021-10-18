На прошлой неделе в Украине изъяли две сотни поддельных COVID-документов

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Полиция начала до 90 уголовных производств

На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов о вакцинации и справок о прохождении тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - прокомментировал председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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По его словам, в течение прошлой недели, в Украине:

проведено 35 обысков;

изъято почти 200 поддельных COVID-документов, среди которых - 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов;.

заблокирован двух Telegram-каналов, которые продавали фальшивые COVID-документы.

начато почти 90 уголовных производств по факту подделки результатов тестирования и сертификатов от коронавирус. Среди них, 70 обнаружили пограничники.

Как известно, всего с начала года открыли более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего-на Волыни (207), в Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

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Напомним, ранее парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать в раскрытии преступления.