На прошлой неделе в Украине изъяли две сотни поддельных COVID-документов
Полиция начала до 90 уголовных производств
На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов о вакцинации и справок о прохождении тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - прокомментировал председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По его словам, в течение прошлой недели, в Украине:
- проведено 35 обысков;
- изъято почти 200 поддельных COVID-документов, среди которых - 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов;.
- заблокирован двух Telegram-каналов, которые продавали фальшивые COVID-документы.
- начато почти 90 уголовных производств по факту подделки результатов тестирования и сертификатов от коронавирус. Среди них, 70 обнаружили пограничники.
Как известно, всего с начала года открыли более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего-на Волыни (207), в Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.
Напомним, ранее парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать в раскрытии преступления.