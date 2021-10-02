home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев коронавируса

Украинская правда

Госпитализировано - 2 692 человека, летальных исходов - 203, выздоровело - 3 469 человек

В Украине за сутки 1 октября 2021 года зафиксировали 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

"За сутки 1 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1104, медработников – 235), – говорится в сообщении.

В частности в течение суток госпитализировано - 2 692 человека, летальных исходов – 203, выздоровело – 3 469 человек.

Кроме этого, за сутки протестировано методом ПЦР – 46 962 человека, методом ИФА – 11 787 человек, экспресс-тестами – 32 354 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело – 2 447 222 человека, выздоровел – 2 261 924 лица, летальных случаев – 56 649, проведен ПЦР-тестов – 12 922 388.

Новости по теме: Более трети переболевших коронавирусом не имеют антител, - ученые США

Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило приказ, где назван перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19

 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украина приблизилась к безвизу с Великобританией Дело Майдана: В Киеве задержали экс-чиновника МВД, который скрывался от следствия Митрополит Антоний: Призываем главу МВД взять под личный контроль расследование захвата храма в Винницкой области Часть полицейских, причастных к смерти украинца в Польше, уже наказана, - МВД Польши

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект