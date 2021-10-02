За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев коронавируса

"За сутки 1 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1104, медработников – 235), – говорится в сообщении.

В частности в течение суток госпитализировано - 2 692 человека, летальных исходов – 203, выздоровело – 3 469 человек.

Кроме этого, за сутки протестировано методом ПЦР – 46 962 человека, методом ИФА – 11 787 человек, экспресс-тестами – 32 354 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине заболело – 2 447 222 человека, выздоровел – 2 261 924 лица, летальных случаев – 56 649, проведен ПЦР-тестов – 12 922 388.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило приказ, где назван перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19.