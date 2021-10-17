За последние сутки в Украине зафиксировано 11288 новых случаев коронавируса

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Госпитализированы 4747 человек, летальных исходов - 219, выздоровело - 3541

В Украине за последние сутки выявлено 11288 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 16 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1086, медработников – 154)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки 4747 человек госпитализированы с подтвержденным и подозрительными случаями на коронавирус, летальных случаев – 219, выздоровело – 3541 лицо.

Кроме этого, за сутки осуществлено 72970 тестирований, из них: методом ПЦР – 33545, методом ИФА – 5350, экспресс-тестами – 34075.

В общем, за все время пандемии COVID-19 в стране заболело 2635170 человек, выздоровело – 2325997, летальных случаев – 60633 и проведено ПЦР-тестов – 13557776.

А больше всего заболеваний на коронавирус зафиксировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934) и Днепропетровской (748) областях.

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Как сообщалось ранее, в Украине за 15 октября обнаружили 12983 новых случаев коронавируса. Также госпитализированы 2859 человек, смертей – 277, выздоровело – 5874 человека.

В частности в мире по состоянию на утро 16 октября зафиксировали более 240,8 млн случаев заражения коронавирусом. Так, 4,9 млн летальных исходов, выздоровело 218,1 млн человек.