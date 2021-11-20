За последние сутки более 300 тысяч украинцев сделали прививку от COVID-19
Одну дозу получили 98,7 тыс. человек, полностью иммунизированные - 212,5 тыс
За последние сутки, 19 ноября, в Украине 311 316 человек сделали прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
Как отмечается, одну дозу вакцины получили 98 794 человека, полностью иммунизированные - 212 522.
При этом, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу - 12 755 984, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 661 304 человека.
Всего в стране проведено 22 417 288 прививок.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что расторг контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.
По словам министра, производитель с августа кормил Украину обещаниями.
А в Украине за последние сутки обнаружили 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).
В частности госпитализировали 3594 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 664, выздоровело – 21979 человек.