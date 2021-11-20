За последние сутки более 300 тысяч украинцев сделали прививку от COVID-19

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Одну дозу получили 98,7 тыс. человек, полностью иммунизированные - 212,5 тыс

За последние сутки, 19 ноября, в Украине 311 316 человек сделали прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Как отмечается, одну дозу вакцины получили 98 794 человека, полностью иммунизированные - 212 522.

При этом, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу - 12 755 984, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 661 304 человека.

Всего в стране проведено 22 417 288 прививок.

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Напомним, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что расторг контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.

По словам министра, производитель с августа кормил Украину обещаниями.

А в Украине за последние сутки обнаружили 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).

В частности госпитализировали 3594 человек с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19, летальных исходов – 664, выздоровело – 21979 человек.