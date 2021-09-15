За неделю количество новых случаев COVID-19 вырастет до 5208 на день, - прогноз НАНУ

Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 2950 человек в день

"Темпы распространения эпидемии в Украине существенно ускорились за последние две недели. Период удвоения количества новых обнаружений уменьшился до двух недель. Репродуктивное число, усредненное за неделю, равно 1,37 и имеет тенденцию к увеличению. Основные эпидемические параметры (количество новых выражений, смертей и госпитализаций), которые еще две недели назад были похожи на прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост”, - говорится в прогнозе.

Ученые информируют, что "среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 2950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев составляет 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%).

Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 3638 в течение недели 15-21 сентября и 5208 – в течение недели 22-28 сентября".

Как говорится в прогнозе, "наблюдаемая летальность несколько снизилась и находилась в диапазоне от 2,5% до 3%. Ее дальнейшее снижение можно ожидать на основе данных о возрастной структуре больных".

"На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным).

Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях”, - отмечают ученые.

В частности отмечается, что сейчас угрожающей является ситуация на западе Украины.

Высокой является заболеваемость в Черновицкой области, а высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, обнаружили 4640 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности госпитализировали 1609 человек, летальных исходов – 93, выздоровело – 1858 человек.