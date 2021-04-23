За нарушение депутатами закона о языке партии стоит лишать их мандатов, - Креминь

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Такую инициативу языковой омбудсмен выдвинул с учетом систематических нарушений языкового законодательства должностными лицами

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребует наказания для депутатов, нарушающих языковое законодательство, в качестве лишения мандатов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, последний раз такой случай был зафиксирован 21 апреля во время заседания сессии Харьковского городского совета, в ходе которой было выявлено нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” мною как уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются мероприятия государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, поступившая в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные Законом"", - отметил Креминь.

При этом языковой омбудсмен отметил, что используя негосударственный язык во время выполнения служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только законодательство, но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые систематически нарушают нормы Закона и присягу”, - пояснил чиновник.

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Напомним, с 16 июля около 100-150 тысяч депутатов и должностные лица органов местного самоуправления имеют пройти тест на владение государственным языком для применения ее при исполнении служебных обязанностей.

В марте Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец экзамена на уровень владения украинским языком, который должны составлять чиновники.