За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1122 новых случая коронавируса

Госпитализированы 648 человек, в то же время выздоровело 1160 человек

Отмечается, что за сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 54, медработников – 31).

В частности госпитализированы 648 человек, в то же время выздоровели 1160 человек.

Зарегистрировано 25 летальных случаев.

Отмечается, что больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Кроме этого, в течение суток проведено 53 200 тестирований, методом ПЦР – 23 633 (всего за время пандемии – 11 582 812), методом ИФА – 8963, экспресс-тестами – 20 604.

В ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 2 261 354 человека, из них выздоровели 2 193 752 человека, летальных случаев зарегистрировано 53 149.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что симптомы при заражении штаммом коронавируса "Дельта" отличаются от симптомов других штаммов. Концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных диким штаммом.