За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев коронавируса

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Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 473

По состоянию на утро 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 206 836 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки выявили 2 205 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"2 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них 104 ребенка и 85 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 158, выздоровело – 9 405 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 206 836 человек, выздоровели – 2 062 572 человека, летальных случаев – 50 857", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 473 случая;

Винницкая область - 45 случаев;

Волынская область - 53 случая;

Днепропетровская область - 94 случая;

Донецкая область - 112 случаев;

Житомирская область - 49 случаев;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 124 случая;

Ивано-Франковская область – 53 случая;

Киевская область - 178 случаев;

Кировоградская область - 33 случая;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 70 случаев;

Одесская область - 54 случая;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 104 случая;

Сумская область - 72 случая;

Тернопольская область - 43 случая;

Харьковская область - 139 случаев;

Херсонская область - 74 случая;

Хмельницкая область - 57 случаев;

Черкасская область - 83 случая;

Черновицкая область - 46 случаев;

Черниговская область - 82 случая.

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