За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев коронавируса
Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 473
По состоянию на утро 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 206 836 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки выявили 2 205 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"2 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них 104 ребенка и 85 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 158, выздоровело – 9 405 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 206 836 человек, выздоровели – 2 062 572 человека, летальных случаев – 50 857", - говорится в сообщении.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 473 случая;
Винницкая область - 45 случаев;
Волынская область - 53 случая;
Днепропетровская область - 94 случая;
Донецкая область - 112 случаев;
Житомирская область - 49 случаев;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 124 случая;
Ивано-Франковская область – 53 случая;
Киевская область - 178 случаев;
Кировоградская область - 33 случая;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 70 случаев;
Николаевская область - 70 случаев;
Одесская область - 54 случая;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 104 случая;
Сумская область - 72 случая;
Тернопольская область - 43 случая;
Харьковская область - 139 случаев;
Херсонская область - 74 случая;
Хмельницкая область - 57 случаев;
Черкасская область - 83 случая;
Черновицкая область - 46 случаев;
Черниговская область - 82 случая.
Ранее сообщалось, что ученые из американского Научно-исследовательского института в Сан-Диего Scripps Research обнаружили перекрестно-реактивное антитело к коронавирусу, которое срабатывает во время инфекции COVID-19. Это может стать началом создания вакцины более широкого действия.