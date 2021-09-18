За минувшие сутки в Украине выявлено 6234 новых случаев коронавируса

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Госпитализировали 1719 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, выздоровели 1763 человек

В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, обнаружили 6234 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 689, медработников – 89)", – говорится в сообщении.

В частности за минувшие сутки госпитализировали 1719 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, выздоровели 1763 человек.

Подчеркивается, что в течение суток методом ПЦР протестировано 35 713 человек, методом ИФА – 9235, экспресс-тестами – 27 526.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (416), Днепропетровской (434), Львовской (585) и Одесской (399) областях.

В ведомстве также отметили, что за все время пандемии в Украине заболело 2 344 398 человек, выздоровело – 2 230 306.

Всего зарегистрировано 54 829 летальных случаев, проведено ПЦР-тестирований – 12 448 211.

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Как сообщалось ранее, 16 сентября, в Украине было зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105).