За минувшие сутки в Украине выявлено 2693 новых случая коронавируса

Госпитализировали 826 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, выздоровели 1112 человек

"За сутки 2 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 171, медработников – 40)", - говорится в сообщении.

В частности за минувшие сутки госпитализировали 826 человек, зафиксировано 45 летальных случаев, выздоровели 1112 человек.

Подчеркивается, что в течение суток методом ПЦР протестировано 23 538 человек, методом ИФА – 7 305, экспресс-тестами – 21 532.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

В ведомстве также отметили, что за все время пандемии в Украине заболел 2 293 541 человек, выздоровело – 2 210 866.

Всего зарегистрировано 53 922 летальных случая, проведено ПЦР-тестирований – 12 055 523.

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает отслеживать ситуацию вокруг коронавируса нового штамма, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике.