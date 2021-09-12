За минувшие сутки в Украине выявлено 2 196 новых случая коронавируса

Anadolu Agency

Госпитализировали 1 257 человек, зафиксировано 22 летальных случая, выздоровели 499 человек

В Украине за минувшие сутки, 7 сентября, обнаружили 2 196 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 236, медработников – 35)", – говорится в сообщении.

В частности за минувшие сутки госпитализировали 1 257 человек, зафиксировано 22 летальных случая, выздоровели 499 человек.

Подчеркивается, что в течение суток методом ПЦР протестировано 18 887 человек, методом ИФА – 3 099, экспресс-тестами – 16 716.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Львовской (117), Харьковская (182), Одесской (172), Днепропетровской (172), областях.

В ведомстве также отметили, что за все время пандемии в Украине 2 316 619 человек, выздоровело – 2 221 110.

Всего зарегистрировано 54 342 летальных исхода, проведено ПЦР-тестирований – 12 269 080.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 11 сентября в мире с начала пандемии зафиксировали 224 674 087 случаев заражения COVID-19. Из них 4 631 228 случая – летальные.