За минувшие сутки в Украине выявили 9524 новых случая коронавируса

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Госпитализированы 3127 человек, умерли – 177, выздоровели - 3421 человек

В Украине за последние сутки, 17 октября, выявлено 9524 новых случая коронавируса. Об этом говорилось в Facebook Министерства здравоохранения.

"За сутки 17 октября 2021 года в Украине зафиксировано 9524 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 122)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки 3127 человек госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями на коронавирус, летальных исходов – 177, выздоровели - 3421 человек.

Отмечается, что за сутки осуществлено 49449 тестирований, из них: методом ПЦР – 23992, методом ИФА – 2946, экспресс-тестами – 22511.

А за все время пандемии COVID-19 в стране заболели 2644694 человек, выздоровели – 2329418, умерли – 60810, проведено ПЦР-тестов – 13581768.

В частности, самое большое количество заболеваний коронавирусом наблюдается в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782) и Житомирской (703) областях.

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Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на утро 17 октября зафиксировали 241 189 378 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, выявлено 4 910 396 смертей, выздоровели 218 442 744 человека.

В то же время в Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса. Власти призвали местных жителей вакцинироваться.

Там ожидают, что пятая волна будет тяжелой, поэтому обязательно нужно делать прививку.