За минувшие сутки в Украине выявили 8267 новых случаев COVID-19

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 929

По состоянию на утро 25 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 387 750 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 8267. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"8267 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 сентября 2021 года. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2035 человек, летальных случаев – 133, выздоровел – 2821 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 387 750 человек, выздоровели – 2 243 209 человек, летальных случаев – 55 557", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751) и Львовской (677) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 446 случаев;

Винницкая область - 133 случая;

Волынская область - 216 случаев;

Днепропетровская область - 751 случай;

Донецкая область - 503 случая;

Житомирская область - 283 случая;

Закарпатская область - 105 случаев;

Запорожская область - 556 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область - 290 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 302 случая;

Львовская область - 677 случаев;

Николаевская область - 181 случай;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 198 случаев;

Ровенская область - 268 случаев;

Сумская область - 201 случай;

Тернопольская область - 219 случаев;

Харьковская область - 929 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 276 случаев;

Черкасская область - 251 случай;

Черновицкая область - 411 случаев;

Черниговская область - 146 случаев.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предлагает украинцам приобщиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса. Эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов.