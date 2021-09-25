За минувшие сутки в Украине выявили 8267 новых случаев COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 929
По состоянию на утро 25 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 387 750 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 8267. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"8267 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 сентября 2021 года. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2035 человек, летальных случаев – 133, выздоровел – 2821 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 387 750 человек, выздоровели – 2 243 209 человек, летальных случаев – 55 557", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751) и Львовской (677) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 446 случаев;
Винницкая область - 133 случая;
Волынская область - 216 случаев;
Днепропетровская область - 751 случай;
Донецкая область - 503 случая;
Житомирская область - 283 случая;
Закарпатская область - 105 случаев;
Запорожская область - 556 случаев;
Ивано-Франковская область – 220 случаев;
Киевская область - 290 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 302 случая;
Львовская область - 677 случаев;
Николаевская область - 181 случай;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 198 случаев;
Ровенская область - 268 случаев;
Сумская область - 201 случай;
Тернопольская область - 219 случаев;
Харьковская область - 929 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 276 случаев;
Черкасская область - 251 случай;
Черновицкая область - 411 случаев;
Черниговская область - 146 случаев.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предлагает украинцам приобщиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса. Эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов.