За минувшие сутки в Украине выявили 2576 новых случаев коронавируса

"2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1671 человек, летальных исходов – 161, выздоровело – 7728 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 090 986 человек, выздоровели – 1 697 358 человек, летальных случаев – 45 077", - говорится в сообщении.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216) и Днепропетровской (213) областях.
Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии, в частности: температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, а также дезориентированность в пространстве и времени.