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За минувшие сутки в Украине выявили 2576 новых случаев коронавируса

AP Photo

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 405

По состоянию на утро 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 090 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 2576. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1671 человек, летальных исходов – 161, выздоровело – 7728 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 090 986 человек, выздоровели – 1 697 358 человек, летальных случаев – 45 077", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216) и Днепропетровской (213) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 143 случая;
Винницкая область - 31 случай;
Волынская область - 102 случая;
Днепропетровская область - 213 случаев;
Донецкая область - 287 случаев;
Житомирская область - 16 случаев;
Закарпатская – 13 случаев;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область - 73 случая;
Кировоградская область - 42 случая;
Луганская область - 58 случаев;
Львовская область - 48 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 216 случаев;
Полтавская область - 106 случаев;
Ровенская область - 68 случаев;
Сумская область - 52 случая;
Тернопольская область - 70 случаев;
Харьковская область - 405 случаев;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 177 случаев;
Черновицкая область - 62 случая;
Черниговская область - 24 случая.
 
 
Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии, в частности: температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, а также дезориентированность в пространстве и времени.
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