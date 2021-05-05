За минувшие сутки в Украине выявили 2576 новых случаев коронавируса

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Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 405

По состоянию на утро 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 090 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 2576. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1671 человек, летальных исходов – 161, выздоровело – 7728 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 090 986 человек, выздоровели – 1 697 358 человек, летальных случаев – 45 077", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216) и Днепропетровской (213) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки: