За минувшие сутки в Украине выявили 1600 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки выполнили 29 932 тестирования
По состоянию на 20 августа в Украине подтвердили 2 271 826 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1600 человек. Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, накануне заболели 112 детей и 46 медработников, 597 человек госпитализировали, от осложнений скончались 26 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Как отмечается, уровень заболеваемости в регионах за сутки выглядит следующим образом:
г. Киев-222 случая;
Винницкая область-33 случая;
Волынская область-22 случая;
Днепропетровская область-68 случаев;
Донецкая область-108 случаев;
Житомирская область - 48 случаев;
Закарпатская область-20 случаев;
Запорожская область-97 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область-71 случай;
Кировоградская область-10 случаев;
Луганская область-67 случаев;
Львовская область-70 случаев;
Николаевская область-17 случаев;
Одесская область - 109 случаев;
Полтавская область-56 случаев;
Ровенская область-29 случаев;
Сумская область-46 случаев;
Тернопольская область-56 случаев;
Харьковская область-86 случаев;
Херсонская область-75 случаев;
Хмельницкая область-68 случаев;
Черкасская область-34 случая;
Черновицкая область-79 случаев;
Черниговская область-48 случаев.
Напомним, ранее в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошел масштабная вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.