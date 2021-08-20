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За минувшие сутки в Украине выявили 1600 новых случаев заражения коронавирусом

Фото из открытых источников

За сутки выполнили 29 932 тестирования

По состоянию на 20 августа в Украине подтвердили 2 271 826 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1600 человек. Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, накануне заболели 112 детей и 46 медработников, 597 человек госпитализировали, от осложнений скончались 26 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Как отмечается, уровень заболеваемости в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев-222 случая;

Винницкая область-33 случая;

Волынская область-22 случая;

Днепропетровская область-68 случаев;

Донецкая область-108 случаев;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область-20 случаев;

Запорожская область-97 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область-71 случай;

Кировоградская область-10 случаев;

Луганская область-67 случаев;

Львовская область-70 случаев;

Николаевская область-17 случаев;

Одесская область - 109 случаев;

Полтавская область-56 случаев;

Ровенская область-29 случаев;

Сумская область-46 случаев;

Тернопольская область-56 случаев;

Харьковская область-86 случаев;

Херсонская область-75 случаев;

Хмельницкая область-68 случаев;

Черкасская область-34 случая;

Черновицкая область-79 случаев;

Черниговская область-48 случаев.

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Напомним, ранее в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошел масштабная вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

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