За минувшие сутки в Украине выявили 12983 новых случаев коронавируса

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Также госпитализированы 2859 человек, смертей – 277, выздоровело – 5874 лица

В Украине за минувшие сутки, 15 октября, обнаружили 12983 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 15 октября 2021 года в Украине зафиксировано 12983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1105, медработников – 204)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение последних суток госпитализировано лиц с подтвержденными и подозрительными случаями на COVID-19 – 2859, летальных случаев – 277, выздоровело – 5874 лица.

Кроме этого, за сутки осуществлено 90186 тестирований от коронавируса, из них: методом ПЦР – 41360, методом ИФА – 7686, экспресс-тестами – 41140.

В частности за все время пандемии в Украине заболело 2623882 лица, выздоровели - 2322456, летальных случаев – 60414, проведено ПЦР-тестов – 13524231.

А наибольшее количество заболеваний COVID-19 наблюдается в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927) и Запорожской (917) областях.

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Напомним, что по состоянию на утро 15 октября в Украине лабораторно подтвердили 2 610 899 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 13 624. Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1492) и Днепропетровской (1332) областях.

Также в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, добавив в ближайшее время к нему социальных работников и почтальонов.

Так, максимум через 10 дней появится обновленный список.