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За минувшие сутки в Украине выявили 1045 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото

В частности, вчера заболели 46 детей и 53 медработника

По состоянию на утро 16 июня в Украине лабораторно подтверждено 2 226 037 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 1045 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"16 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано - 699 человек, летальных исходов – 78, выздоровело – 4802 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 226 037 человек, выздоровели – 2 140 978 человек, летальных случаев – 51 847", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за вчера самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

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Ранее сообщалось, что в Российской Федерации ученые обнаружили оригинальные мутации коронавируса, их свойства и различия от других штаммов еще изучаются. 

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