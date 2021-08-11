За минувшие сутки в Украине вакцинировали более 167,6 тысячи граждан

Всего проведено 6 846 399 прививок

"167 673 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 10 августа 2021 года. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы - 63 890 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививка проводилась 965 мобильными бригадами по иммунизации, 2774 пунктами прививки и 325 центрами вакцинации населения.

По данным Минздрава, всего в Украине с начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека.

Из них одну дозу получил 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 2 521 848 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 846 399 прививок.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести повторную вакцинацию от COVID-19 для лиц, прошедших иммунизацию. Минздрав рассматривает полную ревакцинацию через год после базовой.

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили о рассмотрении возможности закупки COVID-вакцины на 2022-2023 годы, а также проведение третьей, бустерной, вакцинации против коронавируса, если такую необходимость покажут клинические исследования.