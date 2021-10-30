За минувшие сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 2280
По состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтвердили 2 904 872 случая заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки – 26 198. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"26 198 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 октября 2021 года. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 5305 человек, летальных исходов – 541, выздоровели – 9449 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944 лица, летальных исходов – 67 393", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280) и Одесской (1973) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1455 случаев;
Винницкая область - 623 случая;
Волынская область - 652 случая;
Днепропетровская область – 2280 случаев;
Донецкая область - 1172 случая;
Житомирская область - 1002 случая;
Закарпатская область - 277 случаев;
Запорожская область - 1352 случая;
Ивано-Франковская область – 760 случаев;
Киевская область - 952 случая;
Кировоградская область - 199 случаев;
Луганская область - 592 случая;
Львовская область - 1880 случаев;
Николаевская область - 754 случая;
Одесская область - 1973 случая;
Полтавская область - 1078 случаев;
Ровенская область - 998 случаев;
Сумская область - 1612 случаев;
Тернопольская область - 609 случаев;
Харьковская область - 1455 случаев;
Херсонская область - 1124 случая;
Хмельницкая область - 1150 случаев;
Черкасская область - 661 случай;
Черновицкая область - 684 случая;
Черниговская область - 904 случая.
Напомним, с сегодняшнего дня, 30 октября в Украине еще семь областей перешли в красную зону. Карантин усилился на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.