За минувшие сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев COVID-19

Украинская правда

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 2280

По состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтвердили 2 904 872 случая заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки – 26 198. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"26 198 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 октября 2021 года. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 5305 человек, летальных исходов – 541, выздоровели – 9449 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944 лица, летальных исходов – 67 393", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280) и Одесской (1973) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1455 случаев;

Винницкая область - 623 случая;

Волынская область - 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область - 1172 случая;

Житомирская область - 1002 случая;

Закарпатская область - 277 случаев;

Запорожская область - 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область - 952 случая;

Кировоградская область - 199 случаев;

Луганская область - 592 случая;

Львовская область - 1880 случаев;

Николаевская область - 754 случая;

Одесская область - 1973 случая;

Полтавская область - 1078 случаев;

Ровенская область - 998 случаев;

Сумская область - 1612 случаев;

Тернопольская область - 609 случаев;

Харьковская область - 1455 случаев;

Херсонская область - 1124 случая;

Хмельницкая область - 1150 случаев;

Черкасская область - 661 случай;

Черновицкая область - 684 случая;

Черниговская область - 904 случая.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 30 октября в Украине еще семь областей перешли в красную зону. Карантин усилился на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.