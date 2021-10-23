home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

За минувшие сутки в Украине сделали рекордное количество COVID-прививок, - МОЗ

etu.ru

Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека

В Украине за минувшие сутки, 22 октября, против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировано 289 468 человек. Это рекордное количество от начала прививок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

По данным ведомства, в течение суток одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека.

Подчеркивается, что от начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.

Новости по теме: Специалисты рассказали, кому придется пройти ревакцинацию от COVID-19

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Людям придется делать прививки от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Синоптики прогнозируют на новогодние праздники заморозки до -15° без снега Погода в Украине на сегодня: Синоптики объявили штормовое предупреждение Без осадков и до + 17 днем: Погода в Украине на сегодня В Украине на 6 октября объявлено штормовое предупреждение и ночные заморозки

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект