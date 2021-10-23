За минувшие сутки в Украине сделали рекордное количество COVID-прививок, - МОЗ
Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека
В Украине за минувшие сутки, 22 октября, против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировано 289 468 человек. Это рекордное количество от начала прививок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.
По данным ведомства, в течение суток одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека.
Подчеркивается, что от начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 15 676 299 прививок.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Людям придется делать прививки от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает.