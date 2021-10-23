За минувшие сутки в Украине сделали рекордное количество COVID-прививок, - МОЗ

Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека

В Украине за минувшие сутки, 22 октября, против коронавирусной болезни COVID-19 вакцинировано 289 468 человек. Это рекордное количество от начала прививок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

По данным ведомства, в течение суток одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные - 86 203 человека.