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За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали более 58 тысяч человек

Фото из открытых источников

Всего проведено 11 420 819 прививок

За минувшие сутки, 18 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировались 58 605 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения (Минздрав) в своем Facebook.

"58 605 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 18 сентября 2021 года. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированные - 23 862 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 433 мобильные бригады, 1 649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.

В ведомстве подчеркнули, что от начала вакцинальной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 11 420 819 прививок.

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Напомним, ранее мы писали, что в международном аэропорту "Борисполь" закроют пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Он перестал функционировать еще вчера, 18 сентября. Отныне ближайший пункт прививки в аэропорт находится в городе Борисполь по адресу ул. Киевский шлях, 71.

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