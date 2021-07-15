За минувшие сутки в Украине обнаружили 623 новых случая COVID-19, летальных - 20
Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 177
По состоянию на утро 15 июля в Украине лабораторно подтвердили 2 242 868 случая заражение коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 623 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"623 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 июля 2021 года. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 242 868 человек, выздоровели – 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685", - говорится в сообщении.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (177) и в Одесской (57) области.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 177 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 20 случаев;
Донецкая область - 32 случая;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 11 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 30 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 57 случаев;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 21 случай;
Херсонская область - 11 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 22 случая;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Напомним, вчера, 14 июля, Кабинет министров внес изменения в порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Изменения позволят обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, возможностью выезда, транзитного проезда и пребывания на территории иностранных государств.