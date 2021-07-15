За минувшие сутки в Украине обнаружили 623 новых случая COVID-19, летальных - 20

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Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 177

По состоянию на утро 15 июля в Украине лабораторно подтвердили 2 242 868 случая заражение коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 623 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"623 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 июля 2021 года. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 242 868 человек, выздоровели – 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (177) и в Одесской (57) области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 177 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 20 случаев;

Донецкая область - 32 случая;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 30 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 57 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 21 случай;

Херсонская область - 11 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 22 случая;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

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Напомним, вчера, 14 июля, Кабинет министров внес изменения в порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Изменения позволят обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, возможностью выезда, транзитного проезда и пребывания на территории иностранных государств.