За минувшие сутки в Украине обнаружили 481 новый случай COVID-19

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Самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 142

По состоянию на утро 13 июля в Украине лабораторно подтвердили 2 241 698 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 481 новый больной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"481 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 13 июля 2021 года. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы – 249 человек, летальных исходов – 36, выздоровели - 750 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 241 698 человек, выздоровели – 2 178 279 человек, летальных случаев – 52 640", - говорится в сообщении.

В частности, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (142), Донецкой (53) и Одесской (49) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 142 случая;

Винницкая область - 6 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 53 случая;

Житомирская область - 3 случая;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 9 случаев;

Ивано-Франковска - 2 случая;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 9 случаев;

Одесская область - 49 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 12 случаев;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 23 случая;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 18 случаев;

Черновицкая область - 6 случаев;

Черниговская область - 8 случаев.

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Ранее сообщалось, что в Украине вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.