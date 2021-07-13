За минувшие сутки в Украине обнаружили 481 новый случай COVID-19
Самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 142
По состоянию на утро 13 июля в Украине лабораторно подтвердили 2 241 698 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 481 новый больной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"481 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 13 июля 2021 года. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы – 249 человек, летальных исходов – 36, выздоровели - 750 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 241 698 человек, выздоровели – 2 178 279 человек, летальных случаев – 52 640", - говорится в сообщении.
В частности, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (142), Донецкой (53) и Одесской (49) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 142 случая;
Винницкая область - 6 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 3 случая;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковска - 2 случая;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 12 случаев;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 23 случая;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 18 случаев;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.