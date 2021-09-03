За минувшие сутки в Украине было сделано более 152 тыс. прививок против COVID-19

Более 4 млн человек получили две дозы вакцины

"Более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19. 152 772 человека вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки, 2 сентября 2021 года. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 977 мобильных бригад, 2 962 пункта прививки, 330 центров вакцинации.

В ведомстве отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 5 498 951 человека, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 9 510 965 прививок.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует проводить повторная прививка граждан против коронавируса SARS CoV 2 через год после прохождения полного курса вакцинации и не исключает, что вакцину можно будет изменить.