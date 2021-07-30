За минувшие сутки в Украине 962 новых случая заражения COVID-19

Коронавирус в Украине Фото из открытых источников

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 233

По состоянию на утро 30 июля в Украине лабораторно подтвердили 2 251 869 случаев заражение коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 962 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"962 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 июля 2021 года. В частности, заболели 51 ребенок и 49 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы - 488 человек, летальных исходов – 14, выздоровели – 504 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 251 869 человек, выздоровели – 2 186 353 человека, летальных случаев – 52 930", - говорится в сообщении.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72) и Донецкой (69) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 233 случая;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 14 случаев;

Днепропетровская область - 64 случая;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 29 случаев;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 51 случай;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 83 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 6 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 72 случая;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Одновременно три региона, Киев, Харьковская и Луганская области, показывают угрожающую тенденцию.