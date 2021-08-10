За годы независимости в Украине поженились более 9,8 млн пар, - Минюст

Фото из открытых источников

Ведомство проводит флешмоб к 30-й годовщине Независимости Украины

В течение 30 лет независимости в Украине было зарегистрировано более 9,8 млн браков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"За годы независимости в Украине органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано более 9 млн 812 тыс. новых семей. Именно столько влюбленных пар на протяжении последних 30 лет официально оформили свои отношения", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Оригинал Конституции Филиппа Орлика уже в Украине

Следует заметить, что ведомство начало к 30-й годовщине Независимости Украины флешмоб "Юстиция. 30 лет Независимости". Теперь каждый день министерство публикует интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет.

Новости по теме: Танец в небе ко Дню Независимости: Украинские парашютисты станцуют гопак

Напомним, ранее в Минюсте подсчитали, что за период независимости в Украине появилось на свет более 13,6 млн маленьких граждан.