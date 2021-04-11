"Южноафриканский" штамм коронавируса может быть устойчив к вакцине Pfizer, - ученые

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Для исследования был использован материал людей, которые были вакцинированы этим препаратом

Ученые пришли к выводу, что "южноафриканский" штамм COVID-19 проявляет устойчивость к вакцине Pfizer. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, команда из Тель-Авивского университета и организации здравоохранения Клалит сделала секвенирования мазков из 150 израильтян, которые имели положительный результат на COVID-19, несмотря на то, что они были привиты. В результате исследования было выявлено, что доля мутировавшего вируса оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди невакцинированного, но инфицированного населения.

"Исходя из закономерностей в общей популяции, мы ожидали бы лишь одного случая южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", - сказал профессор Ади Штерн, который возглавлял исследование.

По данным ученых, по сравнению с "британским" штаммом коронавируса, "южноафриканский" "способен прорвать защиту вакцины". Однако, специалисты все же хотят продолжить эксперименты для определения максимально точного результата.

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Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Отмечалось, что первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз – в течение 2021 года.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, поставку с 117 тысячами доз для украинцев ожидают уже 14 апреля. В первую очередь прививки этой вакциной будут делать работникам и жителям домов престарелых.