Юрий Бойко о Ефиме Звягильском: Это был высокопрофессиональный, самоотверженный и мудрый человек

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко выразил соболезнования родным и близким Ефима Звягильского.

"Ушел из жизни наш коллега, опытный политик и государственный деятель, народный депутат Украины восьми созывов – Ефим Леонидович Звягильский. Искренние соболезнования родным и близким", - сказал Юрий Бойко.

Он напомнил, что Ефим Леонидович родился в Донецке, и в парламенте всю жизнь отстаивал интересы избирателей родного Донбасса.

"Это был высокопрофессиональный, самоотверженный, мудрый человек. И нам всем, кто знал и работал с Ефимом Леонидовичем, будет его не хватать. Светлая память! Помним и скорбим", - сказал Юрий Бойко.