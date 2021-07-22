ЮНЕСКО признала общее состояние "Софии Киевской" удовлетворительным

В комитете заявили о значительных улучшениях по сравнению с прошлыми годами

"Имею отличные новости для Украины с 44 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове, является удовлетворительным. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает", - написал глава Минкульта.

По его словам, никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено, а наоборот по сравнению с прошлыми годами есть значительные улучшения.

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Ранее сообщалось, что старейшая деревянная церковь во Львовской области и старейшая трехчастная церковь в Украине начала разрушаться. В Потелицкй деревянной церкви, которая построена в 1502 году и входит в наследие ЮНЕСКО, протекает крыша и рушатся стены.