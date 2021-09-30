YouTube ужесточает правила: какие видео будут банить

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Решению компании предшествовало давление со стороны общественности и политиков. Платформу обвиняли в недостаточной проверке информации

YouTube ужесточает политику пользования платформой. Новые правила касаются распространения дезинформации о любой из медицинских вакцин. Об этом сообщает Bloomberg.

Видеохостинг начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную компетентными органами вакцину, это касается не только COVID-вакцин.

"Запрет коснется любых СМИ, которые утверждают, что вакцины опасны или приводят к хроническим последствиям для здоровья, например аутизму", – цитирует издание компанию.

За год YouTube удалил 130 тысяч роликов за фейки о COVID-вакцинах. Однако, как пишет Bloomberg, многим видео удалось обойти бан, из-за чего компания ужесточила свою политику.

Этому решению предшествовало давление со стороны общественности относительно качественной обработки информации о здоровье.

Президент США Джо Байден и американские законодатели раскритиковали соцсети через неадекватный подход к модерированию постов и видео с сомнительным контентом о вакцинах.

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Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать YouTube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка