YouTube с 1 июня будет вставлять рекламу во все видео

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При этом, каналы, которые не подключены к партнерской программе, не будут получать выплат с показ рекламы

YouTube объявил, что с 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. Об этом говорится в сообщении команды YouTube 22 мая.

Для блогеров, живущих за пределами США, будут введены налоги. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Это соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты. С 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы имеете право получать от YouTube соответствии с других соглашений между вами и YouTube, в том числе доход от функции "Спонсорство", Суперчата и участия в партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что если до 31 мая украинские авторы контента на YouTube не предоставят в Google информации об уплате налогов уже с июня из дохода от зрителей из США будут удерживать 30% (для бизнес-аккаунтов), Для индивидуальных аккаунтов налог составит 24% от общей суммы доходов от зрителей по всему миру.