Языковой закон в Украине: Сразу три города лидируют по количеству жалоб

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Всего к языковому омбудсмену поступило 647 обращений

За первый месяц после вступления в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой сфера услуг перешла на украинский язык обслуживания, зафиксировали 647 жалоб о нарушениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Поступило 647 сообщений от граждан Украины о возможных нарушениях языкового законодательства. Из них на телефонную линию поступило 160 звонков", - отметил он.

По словам Кремня, больше всего обращений в Киеве и области – 284. На втором месте в антирейтинге – Львовщина, где зафиксировали 58 сообщений, которые касаются преимущественно нарушений в других регионах Украины. Тройку лидеров закрывает Харьковская область, в которой статью языкового закона нарушили 43 раза. Однако, и в других регионах не обошлось без жалоб на сферу обслуживания.

"Из Одесской – 27, Днепропетровской – 16, Запорожской – 7, Винницкой – 9, Полтавской – 16, Луганской – 7, Николаевской – 6, Волынской – 5, Донецкой – 4, Тернопольской – 6, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровская и Херсонская области - по 3 обращения, из Ровенской, Черниговской, Черкасской областей - по 2", - перечислил языковой омбудсмен.

При этом Кремень отметил, что больше всего жалоб, а именно 299, из-за отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов, а также их функционирования на негосударственном языке.

"139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания (оказание услуг осуществлялось на негосударственном языке, как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках). Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. Размещение наружной рекламы на негосударственном языке зафиксировали 77 заявители из разных регионов. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в области образования", - добавил чиновник.

К нему также поступили заявления о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. В частности, на негосударственном языке общались депутаты местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья - 19 обращений.

Однако, по словам Кремня, пока ни одного штрафа не наложено и не выявлено злостного правонарушителя, который бы не отреагировал на замечание клиента. На адреса физических и юридических лиц были направлены требования об устранении нарушений языкового законодательства.

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Ранее сообщалось, что в Украине будут штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке с 16 июля 2022 года. Сумма взысканий будет составлять от 5100 гривен до 6800 гривен.