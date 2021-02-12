Языковой омбудсмен получил более 600 жалоб с начала действия закона об обслуживании на украинском

Языковой омбудсмен Тарас Кремень Фото из открытых источников

Наибольшее количество жалоб прислали из Киева и региона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь с 16 января получил 605 жалоб о нарушении закона, обязывающего сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.

Отмечается, что наибольшее количество обращений и жалоб была получена из столицы и Киевской области – 276. В то же время в восточных, южных и западных регионах зафиксировали незначительное количество возможных нарушений (в частности, в Луганской области – 7, в Николаевской – 6, Донецкой – 4, Тернопольской – 4, Херсонской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой области – по 2 обращения).

В то же время 281 обращение касалось отсутствия украинской версии сайтов по предоставлению услуг и сайтов интернет-магазинов. Также 126 граждан пожаловались на нарушение их прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Среди них 53 таких нарушения выявлены в Киеве.

При этом языковому омбудсмену продолжают поступать данные об использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и о вероятных нарушениях языкового законодательства в образовательной отрасли.

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Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона по обслуживанию клиентов на украинском языке в сфере услуг. Все предприятия и организации должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке, однако могут использовать и другой в случае, когда клиент сам об этом попросил.