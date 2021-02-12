Яйца и свекла: Что больше всего подорожало в Украине

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В среднем яйца подорожали до 32,3 гривны (на 17,6%) за десяток

С начала 2021 года в Украине больше всего подорожали яйца, свекла и картофель. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В частности, в среднем яйца подорожали до 32,3 гривны (на 17,6%) за десяток. Цены на свеклу выросли до 6,4 гривны за килограмм (на 18,7%), а на картофель - до 11,1 гривны (на 9,8%), на лук - до 5,6 гривни (на 8,4%).

В то же время в январе подорожали сигареты премиумкласса до 59,2 грн за пачку (на 2,3%) и водка до 93,0 грн за 0,5 литра (на 0,3%).

Пиво добавило в стоимости с начала года на 2,5% до 17,9 грн за бутылку, украинское вино - на 0,6% до 66,7 гривны за бутылку 0,75 литра.

Государственная служба статистики

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Напомним, недавно в Украине выросли цены на белокочанную капусту ее стоимость колеблется от 1,50 до 3,50 гривны за килограмм.

Позже подорожала картошка: самые высокие цены на этот продукт были зафиксированы в столичных супермаркетах. Там за килограмм просят от 10,90 до 11,53 гривны.