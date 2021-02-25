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Ясно и до +16 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Ноябрь 2020 года стал рекордно теплым осенним месяцем Фото из открытых источников

В Киеве и области осадков не будет

Сегодня, 25 февраля, в Украине будет наблюдаться ясная погода, местами температура воздуха поднимется до +16 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в западных регионах синоптики ожидают +11...+16 днем и -1...+1 ночью.

В центральных и северных областях до +1...+13 градусов днем и -6...+2 ночью.

На востоке и юге температура воздуха составит -1...+13 градусов днем и -13...+1 ночью.

В Киеве и области осадков не будет наблюдаться. Температура воздуха днем в пределах +4...+9 и -1...+2 градусов ночью.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.

 

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