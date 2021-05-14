Японский миллиардер полетит на МКС в декабре

Фото из открытых источников

Два японца отправятся к МКС на корабле "Союз МС-20 " с космодрома" Байконур"

Японский предприниматель Юсаку Маедзава и его ассистент Йозо Хирано планируют отправиться к Международной космической станции 8 декабря 2021 года перед полетом на Луну. Об этом сообщили в компании Space Adventures.

Как отмечается, продолжительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин.

В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

"Мне очень интересно, каково это – побывать в космосе. Поэтому я лично планирую это выяснить и поделиться с миром впечатлениями на своем канале на YouTube", – заявил Маедзава.

Президент компании Space Adventures Эрик Андерсон отметил, что "впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, это первый туристический полет на МКС за 10 лет".

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В Роскосмоси отметили, что "Space Adventures" сотрудничает с ним с момента полета первого космического туриста в 2001 году.

На МКС уже побывали семеро космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно.

Юсаку Маедзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии.

Йозо Хирано на МКС будет отвечать за медийное освещение его полета.

Отметим, что асаку Маэдзава – гендиректор компании Start Today, японский онлайн-предприниматель, коллекционер живописи. Он основал модную торговую онлайн-галерею ZOZO, которую в 2019 году продал японскому подразделению Yahoo!

Йозо Хирано присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY.

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Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2022 года.