"Я мог умереть ребенком": Александр Усик рассказал Оксане Марченко, как пришел к вере

Оксана Марченко и Александр Усик Фото из открытых источников

В новом авторском проекте Оксаны Марченко "Паломница" абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о том, как пришел к православной вере.

Во время фильма Оксана Марченко встретилась с Александром Усиком в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Боксер рассказал телеведущей, что регулярно приезжает помолиться в Лавру в независимости от жизненных обстоятельств.

"На протяжении недели каждый день просто приезжаю сюда, пройдусь, помолюсь, возле Ильи Муромца, Антония Печерского - и выходишь совсем другим человеком… Определенные события в моей жизни привели меня к Богу. То есть, Боженька меня сам сюда к себе позвал", - рассказал боксер.

После Александр Усик рассказал Оксане Марченко, какие трагические обстоятельства привели его к Богу. Будучи ребенком он перенес тяжелую болезнь, которая при других обстоятельствах могла стоить спортсмену жизни.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился, как бы ко встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на меня (мне было 7-8 лет) и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему", - поделился Усик.

По словам спортсмена, после этого случая он всегда привык полагаться на волю Божью и всегда просить у него сил и смирения, чтобы пережить любые жизненные испытания.

"Я благодарен за это Богу. Потому что я не знаю, почему он мне так помогает, но я стараюсь ему быть верным во всем. Смысл жизни - чтоб твоя душа была спокойна, - подытожил Александр Усик.

Напомним, что сегодня вышла первая серия авторского проекта Оксаны Марченко, в котором она рассказывает о своем пути к православию. "Паломница" будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей.



